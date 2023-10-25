Новая фотосессия обворожительной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

Кристина Пименова, дочь бывшего игрока «Локомотива», «Динамо» Руслана Пименова, устроила новую фотосессию.
17-летняя девушка запечатлена в вязаном джемпере и брюках.
- Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
- Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
- Ее отец играл за сборную России.
Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США
Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире
Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире
Источник: «Бомбардир»