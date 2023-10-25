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    • Новая фотосессия обворожительной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Новая фотосессия обворожительной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Кристина Пименова, дочь бывшего игрока «Локомотива», «Динамо» Руслана Пименова, устроила новую фотосессию.

    17-летняя девушка запечатлена в вязаном джемпере и брюках.

    • Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
    • Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
    • Ее отец играл за сборную России.

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 12:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15010

      playsh 25 октября, 14:42

      На первой фотосессии,если кто видел,Кристина,на мой взгляд,значительно краше выглядит,а здесь как-то потускнела,что ли.Да и губки у неё ранее бантиком были,точь в точь,как у папы,а сейчас нет...Хотя спору нет,девочка хороша.

      1
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      Рейтинг: +65

      6pbIH 25 октября, 13:26

      Симпатяжка

      1
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      Рейтинг: +1680

      Taps 25 октября, 13:00

      Сикораха, а губы надула.
      Ждёт Бомбардира ?

      1
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      Рейтинг: +15010

      playsh > Taps 25 октября, 14:47

      Про губы верно замечено.

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