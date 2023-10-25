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    • Стала известна группа, которая выступит перед матчем «Зенит» – «Ахмат»

    Стала известна группа, которая выступит перед матчем «Зенит» – «Ахмат»

    «Зенит» анонсировал развлекательную программу перед домашним матчем 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча начнется в 19:00 в субботу, 28 октября.

    Главным событием перед матчем на «Газпром Арене» станет выступление одной из самых популярных российских групп Hi-Fi.

    Уже в 17:00, за 2 часа до игры, начнут работы различные развлекательные площадки для болельщиков: настольные игры, сине-бело-голубой аквагрим и прически, AR-фотозона, семейные экскурсии по стадиону до матча и многое другое.

    • В предыдущем домашнем матче «Зенит» победил «Крылья Советов» со счeтом 3:1.
    • После 12 туров РПЛ «Зенит» с 23 очками занимает вторую строчку в таблице, уступая «Краснодару» пять баллов.
    • «Ахмат» с 12 очками идeт 12-м.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    25.10.2023 10:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 25 октября, 18:25

      "Тысячарублёвикам" из "вернисажа" и ансамбль под стать .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1504

      GreyDM 25 октября, 15:44

      "... выступление одной из самых популярных российских групп – Hi-Fi." Вот сейчас прям очень смешно было)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -129

      Скай 25 октября, 11:38

      вшивым это вряд ли поможет, Ахмат нагнет ****.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 25 октября, 10:28

      НаНайцев ещёб позвали.. А без Мити Фомина Hi-Fi даже не обсвистать.

      1
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