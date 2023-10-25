Стала известна группа, которая выступит перед матчем «Зенит» – «Ахмат»

«Зенит» анонсировал развлекательную программу перед домашним матчем 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча начнется в 19:00 в субботу, 28 октября.
Главным событием перед матчем на «Газпром Арене» станет выступление одной из самых популярных российских групп – Hi-Fi.
Уже в 17:00, за 2 часа до игры, начнут работы различные развлекательные площадки для болельщиков: настольные игры, сине-бело-голубой аквагрим и прически, AR-фотозона, семейные экскурсии по стадиону до матча и многое другое.
- В предыдущем домашнем матче «Зенит» победил «Крылья Советов» со счeтом 3:1.
- После 12 туров РПЛ «Зенит» с 23 очками занимает вторую строчку в таблице, уступая «Краснодару» пять баллов.
- «Ахмат» с 12 очками идeт 12-м.
Источник: Официальный сайт «Зенита»