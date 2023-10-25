Салихова — о пенальти Ларссона: «Вылететь от «МЮ» не так стремно, как от «Акрона» в Кубке»

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о матче «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген» в Лиге чемпионов (1:0). На 90+7-й минуте датский клуб мог сравнять счет, но пенальти не реализовал бывший нападающий москвичей Джордан Ларссон.

«Если бы Ларссон забил «МЮ», то никто и не написал бы, ровно как и о предыдущих голах и передачах. Может, увидел красно-белые цвета и переклинило. В любом случае, опозориться на «Олд Траффорд» и вылететь от «МЮ» не так стремно, как от «Акрона» в Кубке. С’est la vie», – сказала Салихова.