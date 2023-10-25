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    • Салихова — о пенальти Ларссона: «Вылететь от «МЮ» не так стремно, как от «Акрона» в Кубке»

    Салихова — о пенальти Ларссона: «Вылететь от «МЮ» не так стремно, как от «Акрона» в Кубке»

    Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о матче «Манчестер Юнайтед»«Копенгаген» в Лиге чемпионов (1:0). На 90+7-й минуте датский клуб мог сравнять счет, но пенальти не реализовал бывший нападающий москвичей Джордан Ларссон.

    «Если бы Ларссон забил «МЮ», то никто и не написал бы, ровно как и о предыдущих голах и передачах. Может, увидел красно-белые цвета и переклинило. В любом случае, опозориться на «Олд Траффорд» и вылететь от «МЮ» не так стремно, как от «Акрона» в Кубке. С’est la vie», – сказала Салихова.

    • Ларссон играл за «Спартак» с 2019 по 2022 годы.
    • «Копенгаген» набрал одно очко в первых трех матчах Лиги чемпионов.

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    Источник: Sport24

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    25.10.2023 09:28
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3561

      alefreddy 25 октября, 18:35

      неудачи у многих бывают а про Акрон верно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      klimovich 25 октября, 11:22

      Почему то видел, что Ларссон вряд ли забьет. Хороший игрок, но мне кажется, что морально слаб. Таким лучше не бить пенальти на Олд Траффорд на 90 минуте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Самайн 25 октября, 10:47

      Привычное дело, поливать говном бывшими мясных или мясными бывших, что тут удивляться. Где её ярые защитники, и самое смешное, что Деррик был прав)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Илья-Зауваоров-vkontakte 25 октября, 10:15

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31614

      JTherry 25 октября, 10:14

      интересно, как давно эта дебилка ушастая стала топить против Спартака..?) слава богу, в Спартаке избавились от "федунизма", отжав клуб вместе со стадионом... С’est la vie...))

      5
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      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 25 октября, 10:01

      Вот так Зарема,вот так подколоть) Просто красава!)

      3
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