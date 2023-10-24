Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Тарханов назвал два европейских топ-клуба, подходящих под стиль Головина

    Тарханов назвал два европейских топ-клуба, подходящих под стиль Головина

    Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы заиграть в «Барселоне» и «Манчестер Сити».

    «Головин игрок такого плана, что по стилю из европейских топ-клубов ему подходят «Манчестер Сити» и «Барселона». И почти все команды из чемпионата Испании», – сказал Тарханов.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

    Новости по теме
    Капелло ответил, считает ли он Головина топ-игроком
    Канчельскис объяснил, что мешает Головину перейти в европейский топ-клуб 5
    Агент предрек Головину трансфер в «большой европейский топ-клуб»
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2023 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 25 октября, 20:01

      Если у страны ещё есть национальная гордость, о Каловине надо забыть, как будто его никогда и не существовало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ABC--google 25 октября, 15:18

      Кто такой дЗюппа я спрашиваю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      sined1951 25 октября, 11:05

      Головин нашел свою команду и играет продуктивно. Всем советчикам надо засунуть свой язык в жопу и помалкивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 07:12

      Нужен ли он им, вот с чего надо начинать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      _lubitel_ > Алексей З 25 октября, 10:57

      Нужен ли он им в 29 лет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Виталий-Быканов-vkontakte > _lubitel_ 25 октября, 13:34

      А Лева тогда что там делает?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+