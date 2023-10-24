Тарханов назвал два европейских топ-клуба, подходящих под стиль Головина

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы заиграть в «Барселоне» и «Манчестер Сити».

«Головин игрок такого плана, что по стилю из европейских топ-клубов ему подходят «Манчестер Сити» и «Барселона». И почти все команды из чемпионата Испании», – сказал Тарханов.