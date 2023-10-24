Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Судья признал ошибку в пользу «Севильи» в матче с «Реалом»

    «Реал» в субботу потерял очки в гостевой игре 10-го тура Примеры против «Севильи» (1:1).

    В конце первого тайма произошел спорный эпизод в штрафной площади хозяев поля – Винисиус Жуниор упал после контакта с Хесусом Навасом.

    Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не назначил пенальти, но позднее признал, что ошибся.

    Телевизионные камеры запечатлели диалог арбитра с Винисиусом в перерыве матча. Бразилец был возмущен решением рефери.

    «Там я ошибся. Да, конечно, Вини. Да, я говорю тебе об этом», – ответил Бенгоэчеа на претензии футболиста «Реала».

    Новости по теме
    Экс-игрок «Севильи» – о жалобах Винисиуса на расизм: «Он сам провоцирует»
    Рамос ущипнул Рюдигера за щеки во время стычки
    Примера. «Реал» ушел от поражения от «Севильи» (1:1)
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2023 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 25 октября, 09:53

      Мужественное признание но очков реалу не вернуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 24 октября, 21:48

      А для чего ВАР???может он на ..... не нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +783

      Октавиус 24 октября, 19:34

      очень хорошо, а чо делать с 2 украденными очками?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Al Dagistani > Октавиус 24 октября, 20:03

      А что делать с украденным кубкам лиги чемпионов у Атлетико)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +783

      Октавиус > Al Dagistani 24 октября, 20:25

      это вымысел сектантов из бчк - можно их таблеточками подлечить)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Октавиус 24 октября, 20:40

      Да хватит тебе. Пенальти который так же можно забить или нет . Севилья была сильнее и лучше . )) Говорить о таком себя не уважать .

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+