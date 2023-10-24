Судья признал ошибку в пользу «Севильи» в матче с «Реалом»

«Реал» в субботу потерял очки в гостевой игре 10-го тура Примеры против «Севильи» (1:1).

В конце первого тайма произошел спорный эпизод в штрафной площади хозяев поля – Винисиус Жуниор упал после контакта с Хесусом Навасом.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не назначил пенальти, но позднее признал, что ошибся.

Телевизионные камеры запечатлели диалог арбитра с Винисиусом в перерыве матча. Бразилец был возмущен решением рефери.

«Там я ошибся. Да, конечно, Вини. Да, я говорю тебе об этом», – ответил Бенгоэчеа на претензии футболиста «Реала».