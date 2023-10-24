Луис Адриано назвал лучшего игрока чемпионского состава «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано ответил на вопросы о московском клубе.
– Ты был в составе «Спартака», который в последний раз завоевал чемпионство. Какие воспоминания у тебя остались об этом клубе?
– Я помню, что мы были семьей и это делало разницу! Мы многое сделали вместе!
– Ты до сих пор общаешься с кем-нибудь из игроков той команды?
– Да, у меня есть контакты в соцсетях. Как я уже сказал, наша команда была семьей, и мы стали друзьями.
– Ты все еще следишь за клубом?
- Я подписан на него в соцсетях.
– Из футболистов, с которыми ты играл в «Спартаке», кто был лучшим и с кем ты больше всего ладил на поле?
– Наша команда показывала очень хорошую игру, и мы понимали друг друга на поле, у каждого была своя изюминка. Но я могу упомянуть Зе Луиша.
- Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
- За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.
- Москвичи стали чемпионами РПЛ в сезоне-2016/17.