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    • Луис Адриано назвал лучшего игрока чемпионского состава «Спартака»

    Луис Адриано назвал лучшего игрока чемпионского состава «Спартака»

    Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано ответил на вопросы о московском клубе.

    – Ты был в составе «Спартака», который в последний раз завоевал чемпионство. Какие воспоминания у тебя остались об этом клубе?

    – Я помню, что мы были семьей и это делало разницу! Мы многое сделали вместе!

    – Ты до сих пор общаешься с кем-нибудь из игроков той команды?

    – Да, у меня есть контакты в соцсетях. Как я уже сказал, наша команда была семьей, и мы стали друзьями.

    – Ты все еще следишь за клубом?

    - Я подписан на него в соцсетях.

    – Из футболистов, с которыми ты играл в «Спартаке», кто был лучшим и с кем ты больше всего ладил на поле?

    – Наша команда показывала очень хорошую игру, и мы понимали друг друга на поле, у каждого была своя изюминка. Но я могу упомянуть Зе Луиша.

    • Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
    • За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.
    • Москвичи стали чемпионами РПЛ в сезоне-2016/17.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    24.10.2023 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3561

      alefreddy 24 октября, 15:53

      да такого уровня сейчас нет игроков кроме может Промеса

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