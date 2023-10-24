Луис Адриано назвал лучшего игрока чемпионского состава «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано ответил на вопросы о московском клубе.

– Ты был в составе «Спартака», который в последний раз завоевал чемпионство. Какие воспоминания у тебя остались об этом клубе?

– Я помню, что мы были семьей и это делало разницу! Мы многое сделали вместе!

– Ты до сих пор общаешься с кем-нибудь из игроков той команды?

– Да, у меня есть контакты в соцсетях. Как я уже сказал, наша команда была семьей, и мы стали друзьями.

– Ты все еще следишь за клубом?

- Я подписан на него в соцсетях.

– Из футболистов, с которыми ты играл в «Спартаке», кто был лучшим и с кем ты больше всего ладил на поле?

– Наша команда показывала очень хорошую игру, и мы понимали друг друга на поле, у каждого была своя изюминка. Но я могу упомянуть Зе Луиша.