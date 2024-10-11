Ещенко раскрыл главных любителей пива в чемпионском «Спартаке»-2016/17

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к пиву.

«Я пил пиво после матчей. Доказано, что это помогает футболисту восстановиться. В Германии везде пьют пиво.

Пить можно, только меру надо знать. После тяжелого матча мог выпить 1,5-2 литра пива.

В «Спартаке» я был главным любителем этого напитка. Из иностранцев – Луис Адриано», – сказал Ещенко.