Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев негативно отозвался о бывшем нападающем «Спартака» Луисе Адриано.
– А кто был самым мерзким форвардом?
– Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было.
Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный.
- Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
- За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.
Источник: Sport24