Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев негативно отозвался о бывшем нападающем «Спартака» Луисе Адриано.

– А кто был самым мерзким форвардом?

– Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было.

Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный.