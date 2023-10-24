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  • Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что убрал бы Абаскаля из клуба

Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что убрал бы Абаскаля из клуба

24 октября 2023, 08:32
6

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал игру команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«В «Спартаке» я бы убрал Абаскаля. Сегодня Абаскаль и спортивный директор вместе, рука об руку, поэтому набор футболистов такой случайный. Это скажет любой человек, который мало-мальски в футболе разбирается», – сказал Первак.

Сам тренер заявлял, что не задумывается об отставке из московского клуба, несмотря на негативный фон в прессе.

  • В матче 12-го тура чемпионата России красно-белые на своем поле обыграли «Пари НН» 2:0.
  • Команда с 20 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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Просто-333
1698128525
Бывший...
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JTherry
1698129311
"бывшему гендиректору" пора на укольчики и клизму, а также таблеточки от деменции...)
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zigbert
1698132004
Для порядка хотя бы намекнул свою кандидатуру нового тренера.
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лёвчик
1698137647
не лезь в дела которые давно далеки от тебя и слава богу
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