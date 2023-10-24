Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что убрал бы Абаскаля из клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал игру команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.
«В «Спартаке» я бы убрал Абаскаля. Сегодня Абаскаль и спортивный директор вместе, рука об руку, поэтому набор футболистов такой случайный. Это скажет любой человек, который мало-мальски в футболе разбирается», – сказал Первак.
Сам тренер заявлял, что не задумывается об отставке из московского клуба, несмотря на негативный фон в прессе.
- В матче 12-го тура чемпионата России красно-белые на своем поле обыграли «Пари НН» 2:0.
- Команда с 20 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.
Источник: «Спорт день за днем»