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    • Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что убрал бы Абаскаля из клуба

    Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что убрал бы Абаскаля из клуба

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал игру команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

    «В «Спартаке» я бы убрал Абаскаля. Сегодня Абаскаль и спортивный директор вместе, рука об руку, поэтому набор футболистов такой случайный. Это скажет любой человек, который мало-мальски в футболе разбирается», – сказал Первак.

    Сам тренер заявлял, что не задумывается об отставке из московского клуба, несмотря на негативный фон в прессе.

    • В матче 12-го тура чемпионата России красно-белые на своем поле обыграли «Пари НН» 2:0.
    • Команда с 20 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.10.2023 08:32
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      лёвчик 24 октября, 11:54

      не лезь в дела которые давно далеки от тебя и слава богу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 24 октября, 11:02

      ПЕРВАК: "набор футболистов такой случайный"
      Это БАБИЧ, ДУАРТЕ БОНГОНДА, ТАВАРИШ, РЯБЧУК и т.д. случайные футболисты?

      Такое даже ни один М..ДАК не скажет.
      Это фраза такого же оголтелого ненавистника "Спартака", как ДЮКОВ, вся ГАЗПРОМОВСКАЯ спортивная редакция на ТВ, во главе с заслуженными п...дерастами Губерниевым, Говневич, Черданцевым и прочие блогерная мразь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 24 октября, 10:20

      Для порядка хотя бы намекнул свою кандидатуру нового тренера.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31614

      JTherry > zigbert 24 октября, 10:59

      для порядка, Перваку надо хотя бы "разбираться мало-мальски в футболе", а потом уже и советы раздавать, но лучше с такими "советами" пусть к коням обратится, там Федотов совсем разучился "мышей ловить"...) а ведь Первак поддерживает идею с заходом Юрана в Спартак, который не выпустил на воскресный матч Майга с целью сохранить его на матч с Сочи, поскольку у него 3 ЖК...)) в результате получил дополнительный бан на Гоцука матча на 2-3 за оскорбление судьи на поле...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert > JTherry 24 октября, 15:04

      Ну хоть с Майга Юран угадал. Конечно с Сочи у них более важная игра а так пришлось бы играть без двух ведущих игроков.
      Первака же в новом руководстве Спартака никто и слушать не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31614

      JTherry 24 октября, 09:35

      "бывшему гендиректору" пора на укольчики и клизму, а также таблеточки от деменции...)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2355

      alll-333 24 октября, 09:22

      Бывший...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 09:11

      Походу уже по инерции , даже после хороших игр "заряженные" сайты продолжают свою компанию по Спартаку.

      5
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