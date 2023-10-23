«Спартак» рассчитывает сыграть с «Нефтчи» в Баку в 2024 году

Московский «Спартак» не обладает конкретной информацией о дате ответного товарищеского матча с азербайджанским «Нефтчи», но предполагает, что он пройдет в 2024 году.
«Пока информации об ответном матче с «Нефтчи» нет. Скорее всего, это история следующего года. Когда проводить матч в 2023-м?» – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
- «Спартак» и «Нефтчи» подписали 18 июля рассчитанный на два года меморандум о спортивном сотрудничестве.
- В тот же день красно-белые одержали победу на домашнем стадионе со счетом 2:0 в товарищеском матче.
- В рамках меморандума клубы договорились о проведении ответной товарищеской игры в Баку.
Источник: «РИА Новости»