Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не доиграли из-за брошенной петарды

    Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не доиграли из-за брошенной петарды

    Матч между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» в 8-м туре чемпионата Греции не был доигран из-за брошенной в футболиста гостей петарды.

    Встреча проходила в Пирее. На 50-й минуте с трибуны хозяев неизвестный бросил петарду в сторону запасных игроков гостей, которые делали разминку. После взрыва оглушенный испанский полузащитник Хуанкар упал на землю. Футболиста вынесли в подтрибунное помещение на носилках, а затем доставили в больницу для обследования.

    После инцидента судья остановил игру, а затем принял решение не возобновлять ее.

    Новости по теме
    Названы два новых претендента на Изидора 1
    «Спартак» объявил о переходе Рябчука: это третий трансфер клуба за лето 8
    Рябчук в «Спартаке»: финансовые подробности сделки 3
    Источник: Официальный сайт «Панатинаикоса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+