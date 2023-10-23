Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не доиграли из-за брошенной петарды

Матч между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» в 8-м туре чемпионата Греции не был доигран из-за брошенной в футболиста гостей петарды.

Встреча проходила в Пирее. На 50-й минуте с трибуны хозяев неизвестный бросил петарду в сторону запасных игроков гостей, которые делали разминку. После взрыва оглушенный испанский полузащитник Хуанкар упал на землю. Футболиста вынесли в подтрибунное помещение на носилках, а затем доставили в больницу для обследования.

После инцидента судья остановил игру, а затем принял решение не возобновлять ее.