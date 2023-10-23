Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не доиграли из-за брошенной петарды

Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не доиграли из-за брошенной петарды

23 октября 2023, 07:41

Матч между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» в 8-м туре чемпионата Греции не был доигран из-за брошенной в футболиста гостей петарды.

Встреча проходила в Пирее. На 50-й минуте с трибуны хозяев неизвестный бросил петарду в сторону запасных игроков гостей, которые делали разминку. После взрыва оглушенный испанский полузащитник Хуанкар упал на землю. Футболиста вынесли в подтрибунное помещение на носилках, а затем доставили в больницу для обследования.

После инцидента судья остановил игру, а затем принял решение не возобновлять ее.

Еще по теме:
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России 1
Клуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду 1
Источник: Официальный сайт «Панатинаикоса»
Греция. Суперлига Олимпиакос Панатинаикос Хуанкар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
6
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
5
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
3
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
5
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Все новости
Все новости
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
Вчера, 00:48
1
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
6 сентября
2
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
2 сентября
1
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
2 сентября
1
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
1 сентября
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
26 августа
5
«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду
25 августа
1
Фото«Краснодар» заинтересовался экс-вингером сборной Португалии
23 августа
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+