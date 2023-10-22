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    • «Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    «Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» и «Атлетик», 10 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Бальде, Мартинес, Кристенсен, Гави, Ромеу, Гюндоган, Торрес, Феликс, Лопес.

    Главный тренер: Хави

    «Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Берчиче, де Маркос, Сансет, Уильямс, Уильямс, Гарсия, Эррера, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»

    Источник: Бомбардир

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