Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» и «Атлетик», 10 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Бальде, Мартинес, Кристенсен, Гави, Ромеу, Гюндоган, Торрес, Феликс, Лопес.

Главный тренер: Хави

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Берчиче, де Маркос, Сансет, Уильямс, Уильямс, Гарсия, Эррера, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»