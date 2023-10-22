Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» и «Атлетик», 10 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Бальде, Мартинес, Кристенсен, Гави, Ромеу, Гюндоган, Торрес, Феликс, Лопес.
Главный тренер: Хави
«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Берчиче, де Маркос, Сансет, Уильямс, Уильямс, Гарсия, Эррера, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на Setanta Sports 2
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Бомбардир