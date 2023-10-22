Игрок «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к отстранению Соболева

Похвалю Литвинова - очень хорошо ответил, а сегодня и сыграл вполне на уровне !!!
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении Александра Соболева от основы московской команды.
«Спартак» отстранил форварда от основы на этой неделе. Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.
– Вы когда‑нибудь пропускали командный завтрак?
– Я ни разу не пропускал командный завтрак «Спартака». Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно.
– Преувеличено?
– Гораздо сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша всe понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история.
– Завтраки вкусные?
– Шикарные.