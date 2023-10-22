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  • Игрок «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к отстранению Соболева

Игрок «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к отстранению Соболева

22 октября 2023, 19:42
7

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении Александра Соболева от основы московской команды.

«Спартак» отстранил форварда от основы на этой неделе. Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.

– Вы когда‑нибудь пропускали командный завтрак?

– Я ни разу не пропускал командный завтрак «Спартака». Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно.

– Преувеличено?

– Гораздо сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша всe понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история.

– Завтраки вкусные?

– Шикарные.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Литвинов Руслан
Комментарии (7)
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ivany4
1697993886
Завтраки в Спартаке - шикарные. Вот и "журналисты", хотят на чужой соринке в глазу заработать себе хотя бы на завтрак.)) А если будут писать, кто в какой лифчик или трусы одет, то и на ужин заработают.)))
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VVM1964
1698000168
Похвалю Литвинова - очень хорошо ответил, а сегодня и сыграл вполне на уровне !!!
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ArReal
1698005542
Если честно, то не знал, что его за завтрак отстранили)))
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Plyash
1698012283
Что пристали,просто брекеты десну повредили...
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serppion
1698029150
Бляха муха! Во пошли "футбольные" новости. Тьфу!
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СпартакВВ
1698065573
Мошенники готовы на Спартак навешать все собственные гадости!
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