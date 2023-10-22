Игрок «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к отстранению Соболева

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении Александра Соболева от основы московской команды.

«Спартак» отстранил форварда от основы на этой неделе. Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.

– Вы когда‑нибудь пропускали командный завтрак?

– Я ни разу не пропускал командный завтрак «Спартака». Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно.

– Преувеличено?

– Гораздо сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша всe понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история.

– Завтраки вкусные?

– Шикарные.

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