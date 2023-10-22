Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Игрок «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к отстранению Соболева

    Игрок «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к отстранению Соболева

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении Александра Соболева от основы московской команды.

    «Спартак» отстранил форварда от основы на этой неделе. Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.

    – Вы когда‑нибудь пропускали командный завтрак?

    – Я ни разу не пропускал командный завтрак «Спартака». Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно.

    – Преувеличено?

    – Гораздо сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша всe понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история.

    – Завтраки вкусные?

    – Шикарные.

    Новости по теме
    Быстров раскритиковал Соболева: «Играет плохо, трусцой передвигается по полю»
    Абаскаль объяснил, почему не выпустил Соболева в старте с «Пари НН» 10
    Соболев отказался общаться с журналистами после матча с «Пари НН» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35837

      VVM1964 42 минуты назад

      Похвалю Литвинова - очень хорошо ответил, а сегодня и сыграл вполне на уровне !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      TIMOTHY 2 часа назад

      Отмазки,соболь наглый тип и корчит звезду из себя! Дыма без огня не бывает

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35837

      VVM1964 > TIMOTHY 41 минуту назад

      Всяко бывает и Соболев конечно мягко выражаясь "не подарок", но ХВАТИТ УЖЕ ЛЕЗТЬ НА СПАРТАКОВСКУЮ "КУХНЮ" !!! - ДОСТАЛИ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11992

      ivany4 2 часа назад

      Завтраки в Спартаке - шикарные.
      Вот и "журналисты", хотят на чужой соринке в глазу заработать себе хотя бы на завтрак.)) А если будут писать, кто в какой лифчик или трусы одет, то и на ужин заработают.)))

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+