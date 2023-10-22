Радимов поддержал решение Абаскаля оставить Соболева в запасе на «Пари НН»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов опубликовал пост в перерыве матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Александра Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной? Как по мне, так это неоспоримый факт, а значит Гильермо Абаскаль правильно его усадил, стало веселее, интереснее, да и результат пока есть!

Такой «Спартак» очень нравится!» – написал Радимов.