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    • Радимов поддержал решение Абаскаля оставить Соболева в запасе на «Пари НН»

    Радимов поддержал решение Абаскаля оставить Соболева в запасе на «Пари НН»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов опубликовал пост в перерыве матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

    «Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Александра Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной? Как по мне, так это неоспоримый факт, а значит Гильермо Абаскаль правильно его усадил, стало веселее, интереснее, да и результат пока есть!

    Такой «Спартак» очень нравится!» – написал Радимов.

    • Соболев остался в запасе, но вышел в перерыве.
    • После 1-го тайма «Спартак» вел 1:0.
    • Соболева перед матчем отстраняли от основы за пропуск командного завтрака.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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