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    • «Барселона» – «Атлетик»: прогноз на матч 10 тура Примеры, 22 октября

    «Барселона» – «Атлетик»: прогноз на матч 10 тура Примеры, 22 октября

    В воскресенье, 22 октября, «Барселона» на своем поле сыграет с «Атлетиком». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Испании по футболу. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «Барселона»

    Каталонцы идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, но при этом в трех встречах сыграла вничью. «Барселона» забила 21 гол, однако пропустила 10 мячей. Подопечные Хави набрали 21 очко – от первого места каталонцы отстают на четыре балла.

    «Атлетик»

    Баски идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в девяти матчах чемпионата Испании выиграла пять встреч, в двух поединках сыграла вничью и потерпела два поражения. «Атлетик» отличился 16 голами, но при этом пропустил девять мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 239 матчей, в которых «Барселона» побеждала в 120 встречах, а «Атлетик» выигрывал в 80 поединках. «Барселона» забила в ворота соперника 444 гола, «Атлетик» ответил 336 голами.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетик»

    «Барселона» выглядит фаворитом предстоящей встречи, наверняка каталонцы смогут подтвердить свой статус. Сделаем прогноз на победу «Барселоны» (1.85), дополнительно выберем маркет «Тотал больше 2.5» (1.78).

    Источник: Бомбардир

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