В «Спартаке» ответили, есть ли в команде обязательные завтраки

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что обязательных завтраков в команде нет.

На этой неделе инсайдер Иван Карпов сообщил, что нападающего «Спартака» Александра Соболева отстранили за пропуск командного завтрака.

Игрок не попал в основу на матч 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

У Соболева в сезоне РПЛ 9 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«У нас нет обязательных командных завтраков. Они на стадионе с 8:30 до 10 утра, затем команда следует на тренировку. Кто когда хочет, тот тогда и завтракает», – сказал Зеленов.