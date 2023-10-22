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Смерть Чарльтона, игрок «Факела» отказался выходить на замену, белорусские клубы могут войти в чемпионат России и другие новости

22 октября 2023, 10:00

РПЛ. «Краснодар» потерял очки в матче с «Балтикой» (2:2).

Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ.

Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга».

Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень.

«Факел» отстранил защитника, отказавшегося выходить на замену в игре с «Оренбургом».

Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма.

В Госдуме ответили, до какого года минимум Россию не вернут в международный футбол.

Умер Бобби Чарльтон.

Дзюба возмутился судейством в матче с «Динамо».

Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Дамаком».

Источник: «Бомбардир»
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