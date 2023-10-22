Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Смерть Чарльтона, игрок «Факела» отказался выходить на замену, белорусские клубы могут войти в чемпионат России и другие новости

    Смерть Чарльтона, игрок «Факела» отказался выходить на замену, белорусские клубы могут войти в чемпионат России и другие новости

    РПЛ. «Краснодар» потерял очки в матче с «Балтикой» (2:2).

    Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ.

    Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга».

    Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень.

    «Факел» отстранил защитника, отказавшегося выходить на замену в игре с «Оренбургом».

    Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма.

    В Госдуме ответили, до какого года минимум Россию не вернут в международный футбол.

    Умер Бобби Чарльтон.

    Дзюба возмутился судейством в матче с «Динамо».

    Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Дамаком».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+