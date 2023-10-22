Смерть Чарльтона, игрок «Факела» отказался выходить на замену, белорусские клубы могут войти в чемпионат России и другие новости

РПЛ. «Краснодар» потерял очки в матче с «Балтикой» (2:2).

Белорусские клубы хотят включить в российские лиги: заявление министра спорта РФ.

Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга».

Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень.

«Факел» отстранил защитника, отказавшегося выходить на замену в игре с «Оренбургом».

Статистика Захаряна в матче с «Мальоркой» – его заменили после первого тайма.

В Госдуме ответили, до какого года минимум Россию не вернут в международный футбол.

Умер Бобби Чарльтон.

Дзюба возмутился судейством в матче с «Динамо».

Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Дамаком».