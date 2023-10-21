В Челябинской области произошел необычный случай на футбольном турнире среди детских команд.

Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга».

«Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. И как эту ситуацию описать?

В радуге один набор цветов, а у флага организации – совершенно другой. И как таковой состав правонарушения отсутствует», – сообщил источник.

Фото: страница АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г. Снежинск во «ВКонтакте»