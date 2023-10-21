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    • Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга»

    Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга»

    В Челябинской области произошел необычный случай на футбольном турнире среди детских команд.

    Житель Снежинска обратился в правоохранительные органы, усмотрев пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга».

    «Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. И как эту ситуацию описать?

    В радуге один набор цветов, а у флага организации – совершенно другой. И как таковой состав правонарушения отсутствует», – сообщил источник.

    Фото: страница АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г. Снежинск во «ВКонтакте»

    Источник: 74.ru

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +653

      АлексМак 1 час назад

      маразм крепчал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      Semenycch 1 час назад

      Цвета радуги гомосексуальны? Что такое радуга? Это дисперсия солнечного света! То есть солнечный свет по сути гомосексуален? Этого жителя нужно отправить в психиатрическую лечебницу и надолго!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      spam2009 > Semenycch 54 минуты назад

      я недавно застал фрагмент интервью какого-то зарубежного попа, который доказывал что исус христос гей, на полном серьезе доказывал, как буд-то свечку держал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      dimazavr 1 час назад

      Твари!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16830

      Алексей З 2 часа назад

      До какого же маразма людей довели, офигеть.
      Доносы строчат как при Сталине, ничего святого.

      3
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