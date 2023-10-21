РПЛ. «Краснодар» потерял очки в матче с «Балтикой» (2:2)

«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в 12-м туре РПЛ. Калининградцы вели в счете, как и краснодарцы.

«Краснодар» лидирует с семиочковым отрывом. «Балтика» поднялась на 13-е место.

Команды встретились впервые с 2010 года.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Балтика (Калининград) – Краснодар – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Кордоба, 17; 1:1 – Кузьмин, 24; 2:1 – Энрикес, 36; 2:2 – Сперцян, 61 (с пенальти).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ