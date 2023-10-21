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    РПЛ. «Краснодар» потерял очки в матче с «Балтикой» (2:2)

    «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в 12-м туре РПЛ. Калининградцы вели в счете, как и краснодарцы.

    «Краснодар» лидирует с семиочковым отрывом. «Балтика» поднялась на 13-е место.

    Команды встретились впервые с 2010 года.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Балтика (Калининград) – Краснодар – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 17; 1:1 – Кузьмин, 24; 2:1 – Энрикес, 36; 2:2 – Сперцян, 61 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Mixas39 1 минуту назад

      Не понятно кто ещё потерял очки! Балтика весь 1 тайм давила Краснодар! Плюс судья в спорных моментах был на стороне Краснодара и тянул их!Балтике спасибо за красивую игру!!

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      Рейтинг: +102820

      zigbert 16 минут назад

      Крепкой командой оказалась Балтика. Особенно запомнились их навесы в штрафную и стандарты, которые стали для Краснодара проблемой.
      Второй тайм Краснодар провел более активно но ничья пожалуй справедливый результат.

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      Рейтинг: +13414

      Вомбат 30 минут назад

      Краснодар не потерял очки, а отскочил. Почти весь матч Балтика играла лучше, и только под конец калининградцы выдохлись и потеряли преимущество.

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      Рейтинг: +2687

      Январь 59 33 минуты назад

      Краснодар в своём репертуаре . Забили гол и обрадовались легкой победе, а в футбол играют минут , в не 17.Обидная потеря очков. Завтра играют Зенит и Кр. Сов.. Посмотрим кто из них сократит отрыв. А далее будут команды посложнее - Кр. Сов. ЦСКА, Зенит. Эдак и с первой строки слететь просто.

      0
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      Рейтинг: +11928

      ivany4 36 минут назад

      Хорошая игра. Балтика "командой домашнего стадиона". Если так пойдет дальше, то к ним в гости придется ехать основательно подготовившись. Очки они просто так раздавать не будут, не смотря на занимаемые места.
      Что-то не слышно оценок горе-"экспертов" в адрес тренера. Как так, лидер играет в ничью с аутсайдером? Или это другое в отличае от Спартака?

      2
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      Рейтинг: +2687

      Январь 59 > ivany4 30 минут назад

      Ничья на выезде- это не поражение. Главное дома побеждать, а на выезде и ничейка тоже хлеб.

      1
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      Рейтинг: +1214

      Cubinec1989 38 минут назад

      Много брака, результат закономерен, возможно, спад после перелетов сборников, как ни как 6 игроков. Будем болеть и верить, будем посмотреть) всем удачи, доброй ночи!)

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      Рейтинг: +24691

      Persona_non_Grata 47 минут назад

      Как хорошо начался тур ! Надеюсь завтра не подкачаем !!!

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      Рейтинг: +2210

      Suvorov71 51 минуту назад

      Это звоночек быкам, Ростов и Балтика ведут борьбу за выживание, а быки не могут их переиграть, это говорит о том, что не быть им чемпионами, рано еще, лидерство это временное явление, помойка из питера скоро будет на верху, включит свой ПРОМКВАСОВСКИЙ ресурс, свистунам будет указ и ...........

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      Рейтинг: +10

      Тимофей-Антохин-vkontakte 53 минуты назад

      Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «ПРОГНОЗСОТКА». Сайт. До победы прогнозы дают.

      0
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      Рейтинг: +529

      Burunduk 59 минут назад

      Редкостное судейское свинство. Обидно за Балтийцев, они сегодня быле лучше

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