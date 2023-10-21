В Госдуме ответили, до какого года минимум Россию не вернут в международный футбол

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков высказался об отстранении российского футбола от международного.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Бан длится с февраля 2022 года.

Сборная России играет только товарищеские матчи.

«Я хочу сказать про УЕФА. Они совсем недавно говорят: вроде же дети не виноваты. Дети вне политики, давайте сборные допустим до 17 лет. Тут и ФИФА говорит: хорошо, если УЕФА допустит, пусть играют. И сразу пошла череда отказов. Англичане говорят: нет, мы с ними на одно поле выходить не будем. Шведы, поляки, прибалты.

Конечно, мы оптимисты, но нам нужно настраиваться, что на уровне сборных, на клубном уровне нас еще, наверное, не будет года два-три точно», – сказал Исаков.