Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Севилья»: Нюланд, Рамос, Навас, Гудель, Акунья, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

Главный тренер: Диего Алонсо

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Севилья» – «Реал»