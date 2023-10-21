Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Севилья»: Нюланд, Рамос, Навас, Гудель, Акунья, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.
Главный тренер: Диего Алонсо
«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Севилья» – «Реал»
- Прямой эфир встречи покажет ОККО.
- Также игру можно посмотреть на «Лиге Ставок».
Источник: «Бомбардир»