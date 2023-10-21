Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Севилья» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Севилья» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Севилья»: Нюланд, Рамос, Навас, Гудель, Акунья, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

    Главный тренер: Диего Алонсо

    «Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Севилья»«Реал»

    Севилья-Реал мадрид смотреть онлайн

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Реал»: 9 тур АПЛ
    «Севилья» – «Реал»: прогноз на матч 10 тура Примеры, 21 октября
    «Севилья» напомнила «Реалу» про скандальную судейскую ошибку 48-летней давности 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+