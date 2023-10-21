В субботу, 21 октября, «Майнц» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Германии по футболу. Матч начнется в 19:30 по мск.

«Майнц»

Команда идет на 17 месте в турнирной таблице, имея в своем активе только два очка. «Майнц» в семи матчах чемпионата Германии в двух встречах сыграл вничью, но при этом проиграл в пяти играх. Команда отличилась шестью голами, однако пропустила солидные 19 мячей – это худший результат в лиге.

«Бавария»

Мюнхенцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в семи матчах Бундеслиги выиграла пять матчей, а также дважды сыграла вничью. «Бавария» отличилась 23 голами, но при этом пропустила только шесть мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 38 матчей, в которых «Майнц» побеждал в семи играх. «Бавария» выигрывала в 28 встречах. «Майнц» отличился 44 голами, а «Бавария» отличилась 107 мячами.

Прогноз на матч «Майнц» – «Бавария»

В предстоящем матче «Майнц» – аутсайдер встречи. Команда, несмотря на домашний статус поединка, имеет крайне мало шансов на успех в игре против «Баварии». Наш прогноз – победа «Баварии» (1.33), ТБ 2.5 (1.37).