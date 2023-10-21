Защитник «Локомотива»: «Мог перейти в ЦСКА или «Спартак», когда мне было 10 лет»

Игрок «Локомотива» Евгений Морозов рассказал, интересовались ли им другие московские клубы.
– У тебя была история, когда ты мог перейти в ЦСКА или «Спартак.
– Да, но мне тогда было лет 10, наверное. В тот момент я приезжал на просмотр в «Спартак», ЦСКА и «Трудовые резервы». Везде меня взяли, но мы выбрали «Трудовые резервы».
– Не самый очевидный выбор.
– Мне мама помогала с выбором и жена одного тренера из Марьино, где мы жили. Плюс заметил, что в «Трудовых резервах» меня очень хотели видеть, тренер за мной даже домой приезжал. Это сильно подкупает. У «Спартака» и ЦСКА не было такого желания.
- 22-летний Морозов – воспитанник «Локо».
- Его профильная позиция – центральный защитник.
- За основную команду дебютировал в этом сезоне и уже провел 10 матчей.
Источник: «РБ Спорт»