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    • Защитник «Локомотива»: «Мог перейти в ЦСКА или «Спартак», когда мне было 10 лет»

    Защитник «Локомотива»: «Мог перейти в ЦСКА или «Спартак», когда мне было 10 лет»

    Игрок «Локомотива» Евгений Морозов рассказал, интересовались ли им другие московские клубы.

    – У тебя была история, когда ты мог перейти в ЦСКА или «Спартак.

    – Да, но мне тогда было лет 10, наверное. В тот момент я приезжал на просмотр в «Спартак», ЦСКА и «Трудовые резервы». Везде меня взяли, но мы выбрали «Трудовые резервы».

    – Не самый очевидный выбор.

    – Мне мама помогала с выбором и жена одного тренера из Марьино, где мы жили. Плюс заметил, что в «Трудовых резервах» меня очень хотели видеть, тренер за мной даже домой приезжал. Это сильно подкупает. У «Спартака» и ЦСКА не было такого желания.

    • 22-летний Морозов – воспитанник «Локо».
    • Его профильная позиция – центральный защитник.
    • За основную команду дебютировал в этом сезоне и уже провел 10 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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