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  • Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»

Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»

20 октября 2023, 23:24
2

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между московским и командами в 12-м туре РПЛ.

«Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но «железнодорожники» сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян.

Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», – заявил Булыкин.

  • «Локо» примет «Динамо» в субботу в 16:30 мск.
  • Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.
  • Перед дерби клубы обменялись шутками в адрес друг друга.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (2)
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Benifacto
1697842580
и сегодня в эфире неуловимый Джо! -А почему неуловимый? -А потому что нахрен некому не нужен!
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Купа Купыч
1697872216
Варежки сними!
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