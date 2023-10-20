Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между московским и командами в 12-м туре РПЛ.

«Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но «железнодорожники» сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян.

Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», – заявил Булыкин.