Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между московским и командами в 12-м туре РПЛ.
«Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но «железнодорожники» сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян.
Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», – заявил Булыкин.
- «Локо» примет «Динамо» в субботу в 16:30 мск.
- Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.
- Перед дерби клубы обменялись шутками в адрес друг друга.
Источник: Vprognoze.ru