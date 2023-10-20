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    • Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»

    Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»

    Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между московским и командами в 12-м туре РПЛ.

    «Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но «железнодорожники» сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян.

    Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», – заявил Булыкин.

    • «Локо» примет «Динамо» в субботу в 16:30 мск.
    • Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.
    • Перед дерби клубы обменялись шутками в адрес друг друга.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    20.10.2023 23:24
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