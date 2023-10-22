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    • «Артему было очень больно»: представитель Дзюбы пожаловался на ошибку арбитра в матче с «Динамо»

    «Артему было очень больно»: представитель Дзюбы пожаловался на ошибку арбитра в матче с «Динамо»

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, обратил внимание на нарушение в матче с «Динамо» (0:0), которое не было зафиксировано.

    «Что касается Артема, то степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе. Видимо, будут какие-то обследования. Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв. Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча.

    Повторюсь, вдвойне вызывает недоумение решение VAR, которые имели возможность посмотреть повтор с разных точек и убедиться, что там действительно было касание со стороны защитника, которое повлияло на эпизод. Стопроцентный фол. «Локомотив» сам решит, подавать ли запрос в ЭСК РФС, но от этого результат матча уже не изменится, хотя, возможно, мог бы, в случае удаления. К сожалению, у нас судейские ошибки становятся тенденцией, это немного расстраивает», – сказал Гольдман.

    • В поле судил Сергей Иванов.
    • Дзюбу заменили во 2-м тайме.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5912

      Эном айс 1 час назад

      "Больно мне, больно,
      Не могу удержать я слез.." (с)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7034

      Давид59 1 час назад

      Ну так всё в порядке. Сказал же "представитель", что "немного расстраивает". То есть расстраивает, но немного.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10285

      САДЫЧОК 1 час назад

      Нырнул , как дельфин ! Привык , что свистят ему , когда, он падает.

      2
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      Рейтинг: +148

      Slavan52 1 час назад

      У него единственный нерв на члене

      1
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