«Артему было очень больно»: представитель Дзюбы пожаловался на ошибку арбитра в матче с «Динамо»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, обратил внимание на нарушение в матче с «Динамо» (0:0), которое не было зафиксировано.

«Что касается Артема, то степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе. Видимо, будут какие-то обследования. Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв. Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча.

Повторюсь, вдвойне вызывает недоумение решение VAR, которые имели возможность посмотреть повтор с разных точек и убедиться, что там действительно было касание со стороны защитника, которое повлияло на эпизод. Стопроцентный фол. «Локомотив» сам решит, подавать ли запрос в ЭСК РФС, но от этого результат матча уже не изменится, хотя, возможно, мог бы, в случае удаления. К сожалению, у нас судейские ошибки становятся тенденцией, это немного расстраивает», – сказал Гольдман.