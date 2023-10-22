Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Артему было очень больно»: представитель Дзюбы пожаловался на ошибку арбитра в матче с «Динамо»

«Артему было очень больно»: представитель Дзюбы пожаловался на ошибку арбитра в матче с «Динамо»

22 октября 2023, 09:19
8

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, обратил внимание на нарушение в матче с «Динамо» (0:0), которое не было зафиксировано.

«Что касается Артема, то степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе. Видимо, будут какие-то обследования. Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв. Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча.

Повторюсь, вдвойне вызывает недоумение решение VAR, которые имели возможность посмотреть повтор с разных точек и убедиться, что там действительно было касание со стороны защитника, которое повлияло на эпизод. Стопроцентный фол. «Локомотив» сам решит, подавать ли запрос в ЭСК РФС, но от этого результат матча уже не изменится, хотя, возможно, мог бы, в случае удаления. К сожалению, у нас судейские ошибки становятся тенденцией, это немного расстраивает», – сказал Гольдман.

  • В поле судил Сергей Иванов.
  • Дзюбу заменили во 2-м тайме.
  • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Slavan52
1697958453
У него единственный нерв на члене
Ответить
САДЫЧОК
1697958731
Нырнул , как дельфин ! Привык , что свистят ему , когда, он падает.
Ответить
Давид59
1697959155
Ну так всё в порядке. Сказал же "представитель", что "немного расстраивает". То есть расстраивает, но немного.
Ответить
Эном айс
1697960305
"Больно мне, больно, Не могу удержать я слез.." (с)
Ответить
яцык
1697973604
Ананий это чудо хитрожопое.Ныряльщик херов
Ответить
neim
1697986523
Ой, уронили Дзюбу на пол, оторвали ему ... Да лапу, а не то, что вы подумали ))).
Ответить
pashkov-vitaly2011
1698063302
Симулянт...
Ответить
Главные новости
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
6
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
4
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
3
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
4
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
Все новости
Все новости
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
1
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+