Ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Резцова

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Информацию подтвердил ее муж Леонид.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», – сообщил Резцов.