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    • Ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Резцова

    Ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Резцова

    Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Информацию подтвердил ее муж Леонид.

    «Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», – сообщил Резцов.

    • Весной у Резцовой случился сердечный приступ.
    • В 1988 году она выиграла Олимпиаду в лыжной эстафете, а в 1992 и 1994 годах взяла золото Игр в биатлоне. Резцова единственная в истории, кто выиграл Олимпиаду и в биатлоне, и в лыжах.
    • Дочери Резцовой Дарья и Кристина также стали биатлонистками.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10276

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Номер 1.

      0
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      Рейтинг: +14996

      playsh 1 час назад

      Вторая после Вяльбе.Царство тебе небесное,великая Анфиса и вечная память.

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