Ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Резцова

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Информацию подтвердил ее муж Леонид.
«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», – сообщил Резцов.
- Весной у Резцовой случился сердечный приступ.
- В 1988 году она выиграла Олимпиаду в лыжной эстафете, а в 1992 и 1994 годах взяла золото Игр в биатлоне. Резцова единственная в истории, кто выиграл Олимпиаду и в биатлоне, и в лыжах.
- Дочери Резцовой Дарья и Кристина также стали биатлонистками.
Источник: ТАСС