«Готовься к жесткому дзюбалити»: «Локомотив» креативно анонсировал дерби с «Динамо»

«Локомотив» опубликовал промо-ролик к матчу 12-го тура РПЛ против «Динамо».
Главными героями видео стали защитник Максим Ненахов и форвард Артем Дзюба.
Их диалог является отсылкой к анонсу динамовцев дерби со «Спартаком» в начале октября в стиле Mortal Kombat.
В конце видео Дзюба, вызвавший Ненахова на тренировку вместо игры на приставке, говорит партнеру: «Готовься к жесткому дзюбалити».
- «Локо» примет «Динамо» в субботу в 16:30 мск.
- Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Локомотива»