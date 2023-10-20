«Готовься к жесткому дзюбалити»: «Локомотив» креативно анонсировал дерби с «Динамо»

«Локомотив» опубликовал промо-ролик к матчу 12-го тура РПЛ против «Динамо».

Главными героями видео стали защитник Максим Ненахов и форвард Артем Дзюба.

Их диалог является отсылкой к анонсу динамовцев дерби со «Спартаком» в начале октября в стиле Mortal Kombat.

В конце видео Дзюба, вызвавший Ненахова на тренировку вместо игры на приставке, говорит партнеру: «Готовься к жесткому дзюбалити».