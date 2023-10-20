Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Готовься к жесткому дзюбалити»: «Локомотив» креативно анонсировал дерби с «Динамо»

    «Готовься к жесткому дзюбалити»: «Локомотив» креативно анонсировал дерби с «Динамо»

    «Локомотив» опубликовал промо-ролик к матчу 12-го тура РПЛ против «Динамо».

    Главными героями видео стали защитник Максим Ненахов и форвард Артем Дзюба.

    Их диалог является отсылкой к анонсу динамовцев дерби со «Спартаком» в начале октября в стиле Mortal Kombat.

    В конце видео Дзюба, вызвавший Ненахова на тренировку вместо игры на приставке, говорит партнеру: «Готовься к жесткому дзюбалити».

    • «Локо» примет «Динамо» в субботу в 16:30 мск.
    • Команды занимают 4-е и 6-е места соответственно в таблице РПЛ.

    Новости по теме
    Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 октября 2023
    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+