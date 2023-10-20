Силкин назвал одну из проблем «Динамо» в последние годы

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу результатов бело-голубых в последних сезонах. По мнению специалиста, московский клуб теряет много очков в матчах с аутсайдерами РПЛ.

«Не знаю, с чем связаны последние результаты. В последние годы «Динамо» раздает много очков аутсайдерам на своем поле. Таким образом реанимирует команды. Всe началось с того года – домашние игры были проиграны конкурентам. С тех пор так и продолжается. Тот же «Факел» приехал и увез ничью. С такими командами надо забивать первыми», – сказал Силкин.