«Рома» выступила с заявлением по поводу игроков, подозревавшихся в незаконных ставках

«Рома» поддержала нападающего Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Николы Залевского, которые ранее подозревались в причастности к делу о ставках на футбольные матчи в Италии.
«В связи с распространившимися в последние дни слухами о причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о футбольных ставках «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевскому и Стефану Эль-Шаарави. Они стали жертвами неоднократных спекуляций, которые несправедливо нанесли ущерб их имиджу. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, которые не имеют никакого отношения к этому делу», – говорится в сообщении клуба.
- На прошлой неделе журналист Фабрицио Корона обвинил Залевского и Эль Шаарави в незаконных ставках, однако позже информация не подтвердились.
- Залевски намерен подать в суд на журналиста по делу о клевете.
- За совершение ставок на незаконных сайтах полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли был отстранен от футбола на 12 месяцев, пять из которых заменены на альтернативные предписания.
- Также длительная дисквалификация грозит игроку английского «Ньюкасла» Сандро Тонали.
Источник: romapress