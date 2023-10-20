«Рома» выступила с заявлением по поводу игроков, подозревавшихся в незаконных ставках

«Рома» поддержала нападающего Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Николы Залевского, которые ранее подозревались в причастности к делу о ставках на футбольные матчи в Италии.

«В связи с распространившимися в последние дни слухами о причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о футбольных ставках «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевскому и Стефану Эль-Шаарави. Они стали жертвами неоднократных спекуляций, которые несправедливо нанесли ущерб их имиджу. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, которые не имеют никакого отношения к этому делу», – говорится в сообщении клуба.