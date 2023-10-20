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  • «Рома» выступила с заявлением по поводу игроков, подозревавшихся в незаконных ставках

«Рома» выступила с заявлением по поводу игроков, подозревавшихся в незаконных ставках

20 октября 2023, 10:49

«Рома» поддержала нападающего Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Николы Залевского, которые ранее подозревались в причастности к делу о ставках на футбольные матчи в Италии.

«В связи с распространившимися в последние дни слухами о причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о футбольных ставках «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевскому и Стефану Эль-Шаарави. Они стали жертвами неоднократных спекуляций, которые несправедливо нанесли ущерб их имиджу. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, которые не имеют никакого отношения к этому делу», – говорится в сообщении клуба.

  • На прошлой неделе журналист Фабрицио Корона обвинил Залевского и Эль Шаарави в незаконных ставках, однако позже информация не подтвердились.
  • Залевски намерен подать в суд на журналиста по делу о клевете.
  • За совершение ставок на незаконных сайтах полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли был отстранен от футбола на 12 месяцев, пять из которых заменены на альтернативные предписания.
  • Также длительная дисквалификация грозит игроку английского «Ньюкасла» Сандро Тонали.

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Источник: romapress
Италия. Серия А Рома Эль-Шаарави Стефан Залевски Никола
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