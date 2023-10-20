Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат Бензема назвал неуместной поддержку игроком публикаций Хабиба Нурмагомедова

    Адвокат Бензема назвал неуместной поддержку игроком публикаций Хабиба Нурмагомедова

    Адвокат Хью Вижье, представляющий интересы нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема прокомментировал поддержку футболистом постов в социальных сетях российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Футболист поддержал критику Нурмагомедова в адрес французской прессы из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

    «Я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос – узнать, связан ли Бензема с «Братьями-мусульманами»*, – сказал Вижье.

    • Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
    • Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил форварда в связях с террористической организацией.
    • Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе призывала лишить игрока французского гражданства и «Золотого мяча», если подтвердятся связи футболиста с «Братьями-мусульманами»*.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

    Новости по теме
    Ротен встал на защиту Бензема: «Пусть министр внутренних дел Франции закроет рот или предоставит доказательства!» 2
    Французский политик обвинил Бензема в поддержке джихада: «Это означает убийство неверных, то есть нас с вами» 15
    Бывший игрок сборной Израиля сообщил об угрозах после его слов в адрес Бензема
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22099

      Cleaner 5 минут назад

      Бензема, ГОНИ В ШЕЮ такого адвоката!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Цугундeр 57 минут назад

      А нет критики Нурмагомедова в адрес французской прессы из-за карикатур на пророка Володю? Странно.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+