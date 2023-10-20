Адвокат Бензема назвал неуместной поддержку игроком публикаций Хабиба Нурмагомедова

Адвокат Хью Вижье, представляющий интересы нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема прокомментировал поддержку футболистом постов в социальных сетях российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Футболист поддержал критику Нурмагомедова в адрес французской прессы из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

«Я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос – узнать, связан ли Бензема с «Братьями-мусульманами»*, – сказал Вижье.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил форварда в связях с террористической организацией.

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе призывала лишить игрока французского гражданства и «Золотого мяча», если подтвердятся связи футболиста с «Братьями-мусульманами»*.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.