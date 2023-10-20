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    • Министр спорта Египта поддержал идею провести товарищеский матч с Россией

    Министр спорта Египта поддержал идею провести товарищеский матч с Россией

    Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи сказал, что он поддержит проведение товарищеского матча между сборными России и Египта.

    Ранее сообщалось, что у национальных команд была договоренность провести встречу между собой 16 октября в Абу-Даби, но эта идея в итоге сорвалась.

    «Тут дело не в Министерстве спорта. Возможно, это связано с организаторами, спонсорами и прочими официальными лицами матча. Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.

    Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», – сказал Субхи.

    • С весны 2022 года россияне провели девять товарищеских матчей, включая две игры с олимпийской командой Египта.
    • В ноябре африканские команды стартуют в отборе на ЧМ-2026 и Россия не сможет с ними сыграть.

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    Источник: «РБ Спорт»

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