Министр спорта Египта поддержал идею провести товарищеский матч с Россией

Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи сказал, что он поддержит проведение товарищеского матча между сборными России и Египта.

Ранее сообщалось, что у национальных команд была договоренность провести встречу между собой 16 октября в Абу-Даби, но эта идея в итоге сорвалась.

«Тут дело не в Министерстве спорта. Возможно, это связано с организаторами, спонсорами и прочими официальными лицами матча. Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.

Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», – сказал Субхи.