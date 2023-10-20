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    • В РФС оценили необходимость продления контракта с Карпиным

    В РФС оценили необходимость продления контракта с Карпиным

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил удовлетворение работой главного тренера сборной России Валерия Карпина, но считает, что поднимать вопрос о продлении контракта с ним пока не время.

    «Наш президент [глава РФС Александр Дюков] неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях. Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем», – сказал Митрофанов.

    • Текущее соглашение РФС с Карпиным истекает 1 августа 2024 года.
    • Карпину 54 года, он возглавил сборную России 23 июля 2021 года.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 07:45
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +22099

      Cleaner 4 минуты назад

      Рука руку моет...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1787

      rac531 13 минут назад

      Как и все рассейские чиновники, Митрофанов в своей деятельности действует по принципу: "СЕМ ХУЖЕ В СТРАНЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ МОЯ ОЦЕНКА ЗАПАДОМ"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7031

      Давид59 36 минут назад

      Обычное словоблудие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1949

      Таврида 1 час назад

      Чем удовлетворены? Беззубой игрой в товарняках с командами из второй сотни рейтинга?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20268

      ilichkadr 1 час назад

      "делает большую работу в сложных условиях"?
      Этож что же за "большая" работа в "сложных" условиях!? В условиях, приближенных к боевым и внезапно настигнутой природной стихии проходят тренировки, игры....?
      Ну, Максимка и шутник....

      2
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