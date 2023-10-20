В РФС оценили необходимость продления контракта с Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил удовлетворение работой главного тренера сборной России Валерия Карпина, но считает, что поднимать вопрос о продлении контракта с ним пока не время.

«Наш президент [глава РФС Александр Дюков] неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях. Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем», – сказал Митрофанов.