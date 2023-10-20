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    • Геркус предложил модель развития футбола в новых регионах России

    Геркус предложил модель развития футбола в новых регионах России

    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как нужно развивать футбол в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    – Развивать футбол в новых регионах – правильно, то что отдельно от РФС – тоже правильно, видимо.

    В идеале их стоит сделать отдельными членами ФИФА, создавать федерацию футбола по примеру Гонконга, Гибралтара, Фарерских островов. Такая мировая практика существует.

    – Проведение СВО должно помешать включению под отдельным представительством, нет?

    – Согласен. Но когда‑то урегулировать ситуацию придется. Возможно, это один из путей.

    • В правительстве России анонсировали запуск нового турнира в следующем году.
    • В марте 2024-го будет запущен объединенный чемпионат «Содружество».
    • В нем примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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