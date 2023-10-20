Геркус предложил модель развития футбола в новых регионах России

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как нужно развивать футбол в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

– Развивать футбол в новых регионах – правильно, то что отдельно от РФС – тоже правильно, видимо.

В идеале их стоит сделать отдельными членами ФИФА, создавать федерацию футбола по примеру Гонконга, Гибралтара, Фарерских островов. Такая мировая практика существует.

– Проведение СВО должно помешать включению под отдельным представительством, нет?

– Согласен. Но когда‑то урегулировать ситуацию придется. Возможно, это один из путей.