В «Ростове» выразили недовольство работой Карпина

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

– Довольны ли вы игрой команды после первой трети сезона?

– Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами не доволен. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать – и результат придет.

– Допускаете, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона?

– Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи, – заявил президент «Ростова».

В последний раз «Ростов» одержал победу в чемпионате России 12 августа. В тот день команда Валерия Карпина переиграла на своем поле «Рубин» с разгромным счетом 3:0.

После 11 туров РПЛ ростовчане идут 14-ми с 10 очками.

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