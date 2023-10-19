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    • Наумов назвал человека, который разрешил бы конфликт Абаскаля и Соболева, если бы работал в «Спартаке»

    Наумов назвал человека, который разрешил бы конфликт Абаскаля и Соболева, если бы работал в «Спартаке»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом команды Александром Соболевым.

    «Дело в том, что скандалы никогда никому не шли на пользу. Когда что‑то не получается, появляются скандалы. Руководитель должен обратить внимание на эту ситуацию и урегулировать ее. И так, чтобы все это не вытекало наружу и не приносило вреда клубу.

    Когда увольняли Мележикова, я говорил, что «Спартак» зря это делает. Потому что он очень сильный руководитель: он умеет держать бразды правления, хотя сам, может быть, и не очень заметен. Но пришел новый руководитель, который, к сожалению, в эту ситуацию никак не вмешивается. Или вмешивается, но у него не получается – отсюда происходят такие ситуации. Сначала Георгий Джикия был отправлен на лавку, теперь с Соболевым проблемы.

    Ни вы, ни я не можем сказать, кто прав, а кто виноват. Скорее всего, виноваты все. Абаскаль виноват потому, что не смог найти общий язык. Все‑таки Соболев – один из ведущих игроков. Если он что‑то нарушает, с ним нужно просто говорить на эту тему. Если не получается у тебя, ты должен обратиться к руководителю клуба, который пообщается с Соболевым.

    Уверен, что если бы был Мележиков, то он разрулил бы все эти ситуации. При нем таких скандалов не было. Очень многое зависит от руководителя клуба. Может быть, его работа не так заметна, но она очень важна. Сегодня этого нет. А эти скандалы ни к чему хорошему не приведут. Думаю, это минус для результатов команды», – сказал Наумов.

    • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.10.2023 09:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      Sergey-Martinov-yandex 20 октября, 10:53

      Дельфин уже сравнялся с Бузовой и Волочковой. Осталось Дзюбу переплюнуть.

      0
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      Рейтинг: +2333

      Fialet 19 октября, 13:04

      Такую херню сказал - "Все‑таки Соболев – один из ведущих игроков. Если он что‑то нарушает, с ним нужно просто говорить на эту тему".
      Какой нахер поговорить, правила должны быть одинаковы для всех.

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      Рейтинг: +1789

      rac531 19 октября, 10:50

      Кто бы мог живо успокоить этого футболерчика, так это БЕСКОВ, РОМАНЦЕВ и, конечно, ГОРЛУКОВТЧ)
      Насчет Бескова может проинфрпмировать ЛОВЧЕВ, Романцева - «отработанный материал», ставший впоследствии бандитской шестеркой ТИХОНОВ.
      А о педагогических талантах ГОРЛУКОВИЧА могут поведать спартаковские ветеринары)

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      Рейтинг: +1789

      rac531 19 октября, 10:44

      Когда молодой Криштиану Роналду опоздал на командный завтрак, сэр Алекс Фергюсон сказал: Ему — ты не играешь на этой неделе. Таковы правила. Ты получаешь много денег и должен выполнять свою работу, относиться с уважением к команде, тренерскому штабу, к стадиону».

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