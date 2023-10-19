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  • Наумов назвал человека, который разрешил бы конфликт Абаскаля и Соболева, если бы работал в «Спартаке»

Наумов назвал человека, который разрешил бы конфликт Абаскаля и Соболева, если бы работал в «Спартаке»

19 октября 2023, 09:10
2

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом команды Александром Соболевым.

«Дело в том, что скандалы никогда никому не шли на пользу. Когда что‑то не получается, появляются скандалы. Руководитель должен обратить внимание на эту ситуацию и урегулировать ее. И так, чтобы все это не вытекало наружу и не приносило вреда клубу.

Когда увольняли Мележикова, я говорил, что «Спартак» зря это делает. Потому что он очень сильный руководитель: он умеет держать бразды правления, хотя сам, может быть, и не очень заметен. Но пришел новый руководитель, который, к сожалению, в эту ситуацию никак не вмешивается. Или вмешивается, но у него не получается – отсюда происходят такие ситуации. Сначала Георгий Джикия был отправлен на лавку, теперь с Соболевым проблемы.

Ни вы, ни я не можем сказать, кто прав, а кто виноват. Скорее всего, виноваты все. Абаскаль виноват потому, что не смог найти общий язык. Все‑таки Соболев – один из ведущих игроков. Если он что‑то нарушает, с ним нужно просто говорить на эту тему. Если не получается у тебя, ты должен обратиться к руководителю клуба, который пообщается с Соболевым.

Уверен, что если бы был Мележиков, то он разрулил бы все эти ситуации. При нем таких скандалов не было. Очень многое зависит от руководителя клуба. Может быть, его работа не так заметна, но она очень важна. Сегодня этого нет. А эти скандалы ни к чему хорошему не приведут. Думаю, это минус для результатов команды», – сказал Наумов.

  • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
  • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
  • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо Мележиков Евгений
Комментарии (2)
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Fialet
1697709856
Такую херню сказал - "Все‑таки Соболев – один из ведущих игроков. Если он что‑то нарушает, с ним нужно просто говорить на эту тему". Какой нахер поговорить, правила должны быть одинаковы для всех.
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Серый212918
1697788424
Дельфин уже сравнялся с Бузовой и Волочковой. Осталось Дзюбу переплюнуть.
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