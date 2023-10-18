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    • Экс-директор «Спартака» усомнился в мужских качествах Соболева

    Экс-директор «Спартака» усомнился в мужских качествах Соболева

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

    «Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Не может быть всегда прав тренер или футболист, причина у этого конфликта явно есть. Соболев сам по себе конфликтный футболист.

    Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведет себя неправильно. В моем представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов. Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», – сказа Первак.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      Дормидонт Евлампиевич 15 минут назад

      Вообще пох .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      Самайн 18 минут назад

      Смешно, когда попущенный сриптак окунают в дерьмо по делу, а они думают, что за этим стоят другие клубы или их кто-то в чемпе "боится". Просто тампаксы забыли, как два года ревели тут, и подумали, что всё наладилось, а нет же, просто было затишье чуток, глотайте дальше, вам не привыкать

      1
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      Рейтинг: +7791

      Semenycch 23 минуты назад

      Здравствуй дерево значит не мужчина?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1349

      Дубина 28 минут назад

      Газпрому не надоело весь день вбросы делать по КБ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20377

      NewLife 42 минуты назад

      У Срач ТВ не хватает контента, это понятно, но зачем же их галиматью публиковать. Эта шайка-лейка должна понимать, что про мужские доблести - это другой сайт, а на Бомбардире должна идти речь о футбольных достоинствах.

      2
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      Рейтинг: +7358

      sochi-2013 > NewLife 24 минуты назад

      Даже footballeur(ам) надо иметь элементарную мужскую гордость и не валяться в конвульсиях от легкого толчка.

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      Рейтинг: +16779

      Алексей З 55 минут назад

      Что-то Спартака сегодня много , похоже Бомбардир заказ получил.
      Потом местные обижаются , что об их клубах ничего не пишут.
      Вы нах никому не нужны , за вас не платят как за Спартак.

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