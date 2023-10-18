Экс-директор «Спартака» усомнился в мужских качествах Соболева

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

«Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Не может быть всегда прав тренер или футболист, причина у этого конфликта явно есть. Соболев сам по себе конфликтный футболист.

Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведет себя неправильно. В моем представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов. Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», – сказа Первак.