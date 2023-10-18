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    • Гарре рассказал об изменениях в «Крыльях», которые позволили выйти на 2-е место в РПЛ

    Гарре рассказал об изменениях в «Крыльях», которые позволили выйти на 2-е место в РПЛ

    Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал об изменениях в психологии игроков и отметил, что самарская команда стала более уверенной в себе.

    «Меня не удивляют наши результаты. Я тренируюсь с ребятами, играю с ними. У нас хорошая команда, у которой есть качества, необходимые для борьбы с грандами. Несколько месяцев назад ситуация была иная. Как мне показалось, парни не слишком верили в себя. Это объяснимо, ведь в прошлом сезоне клуб шел в нижней части таблицы. Сейчас многое поменялось, прежде всего, в психологии. В каждом матче «Крылья» борются, стараются победить.

    Мы больше уверены в себе. При этом летом в составе произошло не так много изменений. Ушел Александр Коваленко, один-два игрока пришли, плюс пару ребят вернулись из аренд. Думаю, все дело в предсезонке. Парни притерлись друг к другу, команда прогрессировала.

    Многие специалисты уверены, что «Крылья» скатятся вниз? Пока очень рано о чем-либо говорить. Могу сказать им только одно: «Мы будем работать еще больше, чтобы оставаться там, где мы сейчас». «Крылья» недавно разгромили «Спартак», сражались на равных с ЦСКА, «Локомотивом». Для нас каждая игра – новое испытание», – сказал Гарре.

    • «Крылья Советов» набрали 21 очко в 11 матчах и занимают второе место в РПЛ.
    • В 12-м туре самарцы в гостях сыграют с «Зенитом», который находится на третьей позиции.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16742

      Алексей З 1 час назад

      Взлёт КС - это просто случай и фарт.
      В прошлом году Ростов и Ахмат так же феерили , а спустя 3 месяца в конце таблицы топчутся.
      Игра КС ? Ну да разобранный Спартак Абаскаля обыграли , 4 удара 4 гола. Приехали к Юрану и всё, без шансов.
      Помяните моё слово , весной КС в 5 - е не будут и Спартак будет выше.

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