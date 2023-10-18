Гарре рассказал об изменениях в «Крыльях», которые позволили выйти на 2-е место в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал об изменениях в психологии игроков и отметил, что самарская команда стала более уверенной в себе.

«Меня не удивляют наши результаты. Я тренируюсь с ребятами, играю с ними. У нас хорошая команда, у которой есть качества, необходимые для борьбы с грандами. Несколько месяцев назад ситуация была иная. Как мне показалось, парни не слишком верили в себя. Это объяснимо, ведь в прошлом сезоне клуб шел в нижней части таблицы. Сейчас многое поменялось, прежде всего, в психологии. В каждом матче «Крылья» борются, стараются победить.

Мы больше уверены в себе. При этом летом в составе произошло не так много изменений. Ушел Александр Коваленко, один-два игрока пришли, плюс пару ребят вернулись из аренд. Думаю, все дело в предсезонке. Парни притерлись друг к другу, команда прогрессировала.

Многие специалисты уверены, что «Крылья» скатятся вниз? Пока очень рано о чем-либо говорить. Могу сказать им только одно: «Мы будем работать еще больше, чтобы оставаться там, где мы сейчас». «Крылья» недавно разгромили «Спартак», сражались на равных с ЦСКА, «Локомотивом». Для нас каждая игра – новое испытание», – сказал Гарре.