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    • Месси стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ в Южной Америке

    Месси стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ в Южной Америке

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси победил рекорд по голам в отборочных матчах ЧМ в Южной Америке. В матче с Перу он оформил дубль, и второй мяч стал для него 31-м в квалификациях.

    По этому показателю он обошел Луиса Суареса из Уругвая, с которым до этого у Месси было равенство.

    В общем зачете бомбардиров квалификации чемпионатов мира Месси опередил Роберта Левандовски и поднялся на четвертое место.

    Лучшие бомбардиры в истории квалификации ЧМ:

    1. Карлос Руис (Гватемала) – 39;

    2. Криштиану Роналду (Португалия) – 36;

    3. Али Даеи (Иран) – 35;

    4. Лионель Месси (Аргентина) – 31;

    5. Роберт Левандовски (Польша) – 30.

    • Аргентина победила Перу в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 2:0.
    • Аргентинцы одержали в отборе четыре победы в четырех играх, не пропустив ни одного гола.

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    Источник: «Бомбардир»

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