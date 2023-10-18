Месси стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ в Южной Америке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси победил рекорд по голам в отборочных матчах ЧМ в Южной Америке. В матче с Перу он оформил дубль, и второй мяч стал для него 31-м в квалификациях.
По этому показателю он обошел Луиса Суареса из Уругвая, с которым до этого у Месси было равенство.
В общем зачете бомбардиров квалификации чемпионатов мира Месси опередил Роберта Левандовски и поднялся на четвертое место.
Лучшие бомбардиры в истории квалификации ЧМ:
1. Карлос Руис (Гватемала) – 39;
2. Криштиану Роналду (Португалия) – 36;
3. Али Даеи (Иран) – 35;
4. Лионель Месси (Аргентина) – 31;
5. Роберт Левандовски (Польша) – 30.
- Аргентина победила Перу в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 2:0.
- Аргентинцы одержали в отборе четыре победы в четырех играх, не пропустив ни одного гола.
Источник: «Бомбардир»