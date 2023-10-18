Месси стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ в Южной Америке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси победил рекорд по голам в отборочных матчах ЧМ в Южной Америке. В матче с Перу он оформил дубль, и второй мяч стал для него 31-м в квалификациях.

По этому показателю он обошел Луиса Суареса из Уругвая, с которым до этого у Месси было равенство.

В общем зачете бомбардиров квалификации чемпионатов мира Месси опередил Роберта Левандовски и поднялся на четвертое место.

Лучшие бомбардиры в истории квалификации ЧМ:

1. Карлос Руис (Гватемала) – 39;

2. Криштиану Роналду (Португалия) – 36;

3. Али Даеи (Иран) – 35;

4. Лионель Месси (Аргентина) – 31;

5. Роберт Левандовски (Польша) – 30.