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    • Мостовой назвал трех российских футболистов, которые попали бы в топ-100 лучших в истории Примеры

    Мостовой назвал трех российских футболистов, которые попали бы в топ-100 лучших в истории Примеры

    Александр Мостовой прокомментировал рейтинг лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

    • В топ-100 попал только один российский футболист – Андрей Канчельскис.
    • Его поставили на 99-е место.

    «Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы.

    По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет.

    Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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