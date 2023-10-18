Мостовой назвал трех российских футболистов, которые попали бы в топ-100 лучших в истории Примеры

Александр Мостовой прокомментировал рейтинг лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

В топ-100 попал только один российский футболист – Андрей Канчельскис.

Его поставили на 99-е место.

«Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы.

По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет.

Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», – сказал Мостовой.

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