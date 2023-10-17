Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис был включен в топ-100 лучших футболистов АПЛ по версии FourFourTwo.
Рейтинг состоит из 100 лучших игроков, которые выступали в Премьер-лиге с 1992 года.
Канчельскис расположился на 99-й строчке. Он стал единственным россиянином в данном рейтинге. Список замкнул бывший нападающий «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сток Сити» Питер Крауч.
- Экс-полузащитник Андрей Канчельскис дважды становился чемпионом АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» (в сезонах-1992/93 и 1993/94).
- В данный момент Канчельскис является генеральным директором казахстанского клуба «Тобол».
Источник: FourFourTwo