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    Один россиянин попал в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис был включен в топ-100 лучших футболистов АПЛ по версии FourFourTwo.

    Рейтинг состоит из 100 лучших игроков, которые выступали в Премьер-лиге с 1992 года.

    Канчельскис расположился на 99-й строчке. Он стал единственным россиянином в данном рейтинге. Список замкнул бывший нападающий «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сток Сити» Питер Крауч.

    • Экс-полузащитник Андрей Канчельскис дважды становился чемпионом АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» (в сезонах-1992/93 и 1993/94).
    • В данный момент Канчельскис является генеральным директором казахстанского клуба «Тобол».

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    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1888

      Спартач80 1 час назад

      Всё, сейчас у Андрюшки будет очередной приступ звездняка, запала хватит ещё лет на 5...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +149

      Fandorine 1 час назад

      Дзюба где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      Krics 1 час назад

      А хде Санёк мостовой,?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1888

      Спартач80 > Krics 1 час назад

      Лучших игроков АПЛ....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4016

      acor94 > Спартач80 1 час назад

      Ну тогда Аршавин. Он хоть и не долго играл, но след оставил огого.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1364

      Krics > Спартач80 59 минут назад

      Ничего личного,чисто скучно без Санька,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +1364

      Krics > acor94 58 минут назад

      Покер, а затем унитазы чистил,ихмо

      1
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      Рейтинг: +1888

      Спартач80 > acor94 57 минут назад

      Один матч, в котором забил 4 гола?... Ну вот реально, сравнивать Канчельскиса и Аршавина, это смешно... А Канчельскис на 99-м месте... Давай тогда вспомним Жиркова ещё...

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