Канчельскис объяснил, почему у европейских клубов мало интереса к российским игрокам

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об отсутствии большого интереса в Европе к российским игрокам.

– Почему в ваше время был массовый интерес к российским игрокам в Европе, а последние лет 10-15 такого нет?

– Потому что уровень был другой. В наше время в Испании и Германии наших было пять-шесть человек, в Англии четверо, в Италии играло много ребят. В Италии даже Андрей Талалаев играл, хотя об этом сейчас мало кто помнит, в основном все говорят об Игоре Шалимове, Дмитрии Аленичеве, Омари Тетрадзе, Игоре Симутенкове.

В Европу ехали не только суперфутболисты, но и те, кто, может, не был звездой. А сейчас если кто-то из наших едет туда, то сразу какой-то вой. Вот, смотрите, Арсен Захарян уехал в «Реал Сосьедад»! При всем уважении, но «Реал Сосьедад» – это не топ-клуб.

Раньше был Шалимов в «Интере», Канчельскис в «МЮ», Дмитрий Харин в «Челси». А сейчас у нас «Сосьедад» считается грандом. Ну смешно же.

– Почему так происходит?

– Еще одна причина, возможно, даже главная – раньше были система, идея и традиции. Мы все это профукали. Это три важнейшие составляющие.

Кто бы что ни говорил, но в Советском Союзе была система, благодаря которой мы первыми стали чемпионами Европы, постоянно участвовали в крупных форумах, побеждали на юниорском и молодежном уровнях, завоевывали Кубок кубков, Суперкубок УЕФА.

Сборную СССР уважали, боялись, мы были одной из лучших команд Европы. И что мы сделали в 90-е? Ничего! Одни разговоры, сказки, байки. Были единичные всплески вроде побед ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, бронзы на чемпионате Европы-2008. Но это не система.