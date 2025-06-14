Канчельскис – о ситуации с «Черноморцем»: «Это чистое убийство! Так делают враги футбола»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о ситуации с определением 16-го участника РПЛ в сезоне-2025/26.

– Не кажется странным, что так долго определяется 16-я команда РПЛ?

– Мы всегда хотим что-то выдумать, хотя велосипед изобрели давно. У нас нет чeткого регламента и понимания, куда мы стремимся. Если захотели, сделали 18-20 команд или вообще их убрали.

Захотели и убили «Черноморец». Это отбивает желание играть в футбол и вкладывать в него деньги. «Черноморец» заслужил выйти в РПЛ по спортивному принципу. Ситуацию со стадионом можно было бы решить, но их сразу «зарезали». Это чистое убийство! Так делают враги футбола. Мы хотим развиваться и идти вперeд, но нас толкают назад.

У нас каждый год погибают команды, особенно в низших дивизионах. Сколько раньше было клубов и дивизионов во Второй лиге! А сейчас раз-два и обчeлся. Команды умирают! А мы всe кричим, что у нас всe великолепно и прекрасно. Как это так, если мы играем на ужасных искусственных полях? Это означает, что всe хорошо? Нет, беда! Сейчас «Форте» снимается, «Химки» снялись.

В этом проблема РФС, что допустили ситуацию до такого. Они должны были составить чeткий регламент. Чья ещe это вина? Нужно не сидеть и разгадывать кроссворды, а работать. Нужно, чтобы была ясность на ближайшее время.

Раньше мы за основу брали испанскую и немецкую программы, но они почему-то не канают. Раньше мы ни под кого не подстраивались, и всe было нормально. А сейчас всe под кого-то подстраиваемся.