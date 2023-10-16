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    Мостовой высказался о результате матча Россия – Кения

    Александр Мостовой прокомментировал исход товарищеской встречи между сборными России и Кении.

    «Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении. Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть.

    А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры.

    Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.10.2023 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +198

      Купа Купыч 19 минут назад

      Раньше была леди из бара в эфире, теперь её на этого клоуна заменили.

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