Мостовой высказался о результате матча Россия – Кения

Александр Мостовой прокомментировал исход товарищеской встречи между сборными России и Кении.
- Россияне ушли от поражения на 89-й минуте.
- Итог матча – ничья 2:2.
- В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков.
«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении. Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть.
А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры.
Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», – сказал Мостовой.
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Источник: «РБ Спорт»