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Мостовой высказался о результате матча Россия – Кения

16 октября 2023, 22:19
7

Александр Мостовой прокомментировал исход товарищеской встречи между сборными России и Кении.

«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении. Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть.

А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры.

Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Кения Россия Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Купа Купыч
1697491036
Раньше была леди из бара в эфире, теперь её на этого клоуна заменили.
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Анатолий-Побочин-google
1697519570
Сколько в этом человеке гнилого, сколько зависти,ненавести!
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ABC--google
1697520283
Мостовой красавчик, все правильно сказал и по делу.
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Виталий-Миронов-yandex
1697546068
Все по делу ,сборная умерла давно , да и кому нужны эти товарки ,игрокам что-ли ,отбегали тяп ляп и хватит ,Сборная была в 2008 когда глаза горели от игры и азарта ,а не бабосы ,как в мультиках диснеевских.
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wlad wm--google
1697560069
Если это был не голимый дог, то я тогда не знаю, зачем эта сборная нужна.
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Борис1
1697563149
Вопрос Александру Мостовому.Ну недостаточный уровень игры,так что делать?и пожалуйста поподробнее.
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