Карпин прокомментировал ничью сборной России с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Кенией.

Итог встречи – ничья 2:2.

Россияне ушли от поражения на 89-й минуте.

В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков.

«Никто нас не прессинговал. Ошибки не в силу прессинга. Во втором голе кто‑то из наших отдал голевую. Причем здесь прессинг?

Первый гол. Баринов просто наступает на мяч… Необъяснимо.

Очень понравилось, как вышли, как начали играть первые минуты. Прессинговали, все получалось. Гол забили.

Это, может, отговорки для футболистов, но потом замена вратаря происходила у соперника долго, еще одна пауза. Возможно, ритм сбился. Ну и такие голы выбивают.

Не сказал бы, что во втором тайме все кардинально изменилось. В концовке только изменилось. Был контроль без продвижения, без обострения. Чем можно это объяснить? Потом спросите.

Резюме у меня в голове есть, кто и на что в нынешнем состоянии способен. Наша информация в большей степени подтвердилась», – сказал Карпин.