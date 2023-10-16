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Карпин прокомментировал ничью сборной России с Кенией

16 октября 2023, 21:38
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Кенией.

«Никто нас не прессинговал. Ошибки не в силу прессинга. Во втором голе кто‑то из наших отдал голевую. Причем здесь прессинг?

Первый гол. Баринов просто наступает на мяч… Необъяснимо.

Очень понравилось, как вышли, как начали играть первые минуты. Прессинговали, все получалось. Гол забили.

Это, может, отговорки для футболистов, но потом замена вратаря происходила у соперника долго, еще одна пауза. Возможно, ритм сбился. Ну и такие голы выбивают.

Не сказал бы, что во втором тайме все кардинально изменилось. В концовке только изменилось. Был контроль без продвижения, без обострения. Чем можно это объяснить? Потом спросите.

Резюме у меня в голове есть, кто и на что в нынешнем состоянии способен. Наша информация в большей степени подтвердилась», – сказал Карпин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Кения Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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polt
1697482715
"... кто и на что в нынешнем состоянии способен..." Ни кто и ни на что, во главе с Карпиным. Дворовая команда, а не СБОРНАЯ РОССИИ.
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polt
1697482790
Один Обляков освежил это заунывное зрелище.
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Давид59
1697483847
Слабо. Очень слабо. Продвижение мяча в атаку полностью отсутствует. Нет плеймейкера. Надо хотя бы кому-то пробовать. Нет, все от мяча просто избавляются. Единственный игрок, который запомнился это Мухин.
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vikingus
1697486774
Весь матч одни поперечно-бестолковые передачи. Фланг Адамова вообще бестолковый, Волков намного острее был и прострелы острые делал
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Belyiccat
1697518545
Не хочет Карпин признать очевидное-бесцветная игра.
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zigbert
1697532254
Отсутствие концентрации у игроков и привело к таким глупым голам. А ведь сборная Кении считается слабей по рейтингу чем сборная Камеруна.
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