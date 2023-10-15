Соболев назвал единственного кенийского игрока, которого знает

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о предстоящем сопернике – Кении.

– Что знаете о Кении? Как проходит подготовка к ней?

– Подготовка проходит как обычно. О Кении практически ничего не знаю, только то, что нам показали на теории.

Из игроков знаю только Виктора Ваньяму, который играл за «Тоттенхэм», это центральный полузащитник, не знаю, вызывается ли он сейчас (Ваньяма не вызван – прим. «Бомбардира»).

– Может вам объяснили, почему игра проходит в Турции, и были ли какие-то «купальные» упражнения у команды?

– Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, потому что так логистически удобнее и нам и сборной Кении.

Моя забота – выходить на поле и играть в футбол.