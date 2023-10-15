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    • Карпин ответил, почему матч Россия – Кения пройдет в Турции

    Карпин ответил, почему матч Россия – Кения пройдет в Турции

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с Кенией.

    «Отношусь к этому матчу как к данности. Сказали, что играем с Кенией в Турции. Играем здесь.

    Почему в Турции? Слышал, что для Кении логистически вызывать игроков из Европы и везти в Кению далековато. Думали сыграть в Катаре или Дубае, но там жарко. Решили сыграть в Турции. В Россию было бы ближе лететь? Вопрос им задавайте», – сказал Карпин.

    • Встреча пройдет завтра, 16 октября.
    • Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
    • Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      mutabor0992 12 минут назад

      Просто решили отдохнуть пару дней НАХАЛЯВУ!Папуасы ХАЛЯВУ тоже любят!

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