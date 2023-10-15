Карпин ответил, почему матч Россия – Кения пройдет в Турции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с Кенией.

«Отношусь к этому матчу как к данности. Сказали, что играем с Кенией в Турции. Играем здесь.

Почему в Турции? Слышал, что для Кении логистически вызывать игроков из Европы и везти в Кению далековато. Думали сыграть в Катаре или Дубае, но там жарко. Решили сыграть в Турции. В Россию было бы ближе лететь? Вопрос им задавайте», – сказал Карпин.