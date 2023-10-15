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    Карпин – о Мостовом: «Смешно все, что он говорит»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, при каком условии покинет «Ростов».

    – Видели критику Александра Мостового о том, что совмещение постов – это ненормально? Как вы относитесь к этому?

    – Смеюсь. Почему? Потому что смешно все, что он говорит. Это не первый раз. Говорилось уже раз 20.

    – Он говорит, что такого в мире больше нигде нет.

    – А где еще в мире сборная отстранена от турниров? Когда сборная не была отстранена, что я сделал?

    – Ушли из «Ростова».

    – Вот.

    – Если завтра сборную вернут, вы снова уйдете из «Ростова»?

    – Да. У меня была договоренность. Она исполняется.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Тренер в сборной с 2021 года.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1474

      k611 17 минут назад

      Мостовой только и может гавно на вентилятор набрасывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      mutabor0992 26 минут назад

      Два клоуна!Когда то вместе играли...А теперь.Олени!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25223

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Валера попал под опалу Царя. )))

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