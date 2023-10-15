Карпин – о Мостовом: «Смешно все, что он говорит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, при каком условии покинет «Ростов».
– Видели критику Александра Мостового о том, что совмещение постов – это ненормально? Как вы относитесь к этому?
– Смеюсь. Почему? Потому что смешно все, что он говорит. Это не первый раз. Говорилось уже раз 20.
– Он говорит, что такого в мире больше нигде нет.
– А где еще в мире сборная отстранена от турниров? Когда сборная не была отстранена, что я сделал?
– Ушли из «Ростова».
– Вот.
– Если завтра сборную вернут, вы снова уйдете из «Ростова»?
– Да. У меня была договоренность. Она исполняется.
- Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- Тренер в сборной с 2021 года.
- Сборная России отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»