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  • «Чему Вася Пупкин, который ничего не выиграл, может научить Мостового?»: Быстров – о тренерском образовании

«Чему Вася Пупкин, который ничего не выиграл, может научить Мостового?»: Быстров – о тренерском образовании

14 октября 2023, 21:13
13

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поддержал Александра Мостового. Они оба считают, что в профильном тренерском образовании нет необходимости.

«Я не хочу у них учиться [у преподавателей Академии РФС]. Учиться надо, но не у всех.

Чему они могут научить Александра Мостового? Он играл на топ-уровне с одними из лучших тренеров. А там сидит Вася Пупкин, который не выиграл ни чемпионат России, он не знает, как побеждать.

Да, он начитался, но чему он может научить Мостового? Как правильно заполнить конспект? Как правильно воспользоваться какой-то программой? Этому – да», – сказал Быстров в шоу «Это футбол, брат!» в VK.

  • Мостовой с 1992 по 2005 год играл в Европе.
  • Он брал чемпионат СССР со «Спартаком».
  • Быстров выигрывал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир Мостовой Александр
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1697308461
Ну, например, Вася Пупкин может вправить мозг, если он остался у Мостового.
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Каратель помойников
1697334727
Дебил вовка бястров,неадекват мостовой...куда катится этот мир?
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wlad wm--google
1697355366
Ну надо же как то зряплату платить всяким окадэмикам, неужели Вовка не понимает)))
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John Milton
1697356674
Ой дурак...
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Виторио
1697356932
Корочки всё равно надо.
Ответить
Виталий-Миронов-yandex
1697357744
Тупые русские игроки
Ответить
Январь 59
1697359549
Хочешь развиваться- учись. Жизнь на месте не стоит. Те только Мостовой играл на самом высоком уровне. Бородюк тоже играл, Карпин играл, Юран, Евсеев, Аленичев тоже играли на самом высоком уровне, а кто из ни смог добиться высокого показателя в тренерском искусстве. Многие игроки играли на самом высоком уровне, а научить играть не могут. Играть самому и научить других это совершенно разные профессии. Одного авторитета и громогласного:"Я сказал" не достаточно. Тренер -Это прежде всего педагог и психолог, а уже потом специалист своей профессии.
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ZeBolotny
1697384843
Правильно!Мостового научить быть тренером нельзя - он безнадёжен!
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Анатолий-Побочин-google
1697401143
Что Быстров что мостовой оба тупее,тупых.толь могут завидовать и брехать,
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моэм
1697868490
Он будет учить разной хрени типа ; как правильно руководить коллективом , строить взаимоотношения с СМИ , с непосредственными руководителями клуба и ещё многим "пустякам" из этого ряда наук .
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