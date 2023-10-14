«Чему Вася Пупкин, который ничего не выиграл, может научить Мостового?»: Быстров – о тренерском образовании

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поддержал Александра Мостового. Они оба считают, что в профильном тренерском образовании нет необходимости.

«Я не хочу у них учиться [у преподавателей Академии РФС]. Учиться надо, но не у всех.

Чему они могут научить Александра Мостового? Он играл на топ-уровне с одними из лучших тренеров. А там сидит Вася Пупкин, который не выиграл ни чемпионат России, он не знает, как побеждать.

Да, он начитался, но чему он может научить Мостового? Как правильно заполнить конспект? Как правильно воспользоваться какой-то программой? Этому – да», – сказал Быстров в шоу «Это футбол, брат!» в VK.

Мостовой с 1992 по 2005 год играл в Европе.

Он брал чемпионат СССР со «Спартаком».

Быстров выигрывал РПЛ с «Зенитом».

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