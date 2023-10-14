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    Тренеры и персонал «Спартака» посетили Севилью

    «Спартак» организовал курс повышения квалификации для своего персонала в Севилье.

    «Представители «Спартака» приняли участие в ежегодной конференции Института футбольных наук в Севилье.

    Мероприятие посетили Артeм Ребров, тренеры по физподготовке Фернандо Перес Лопес и Александр Зайченко, а также врач Глеб Чернов и аналитик Даниил Баженов», – написал клуб.

    • Ребров на этой неделе заодно посетил матч отбора Евро-2024 Испания – Шотландия (2:0).
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Впереди матч с «Пари НН».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20305

      NewLife 1 час назад

      "Представители «Спартака» приняли участие в ежегодной конференции Института футбольных наук в Севилье "
      Наука есть, результата нет(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      ramblernasheveverything 1 час назад

      А чо они в недружественной стране-которая член НАТО делают ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9366

      vladik12 > ramblernasheveverything 1 час назад

      "приняли участие в ежегодной конференции Института футбольных наук".

      Написано же, епта.

      0
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      Рейтинг: +2897

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Мостовой снова в пролёте!)

      1
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