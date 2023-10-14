Тренеры и персонал «Спартака» посетили Севилью

«Спартак» организовал курс повышения квалификации для своего персонала в Севилье.

«Представители «Спартака» приняли участие в ежегодной конференции Института футбольных наук в Севилье.

Мероприятие посетили Артeм Ребров, тренеры по физподготовке Фернандо Перес Лопес и Александр Зайченко, а также врач Глеб Чернов и аналитик Даниил Баженов», – написал клуб.