Тренеры и персонал «Спартака» посетили Севилью

«Спартак» организовал курс повышения квалификации для своего персонала в Севилье.
«Представители «Спартака» приняли участие в ежегодной конференции Института футбольных наук в Севилье.
Мероприятие посетили Артeм Ребров, тренеры по физподготовке Фернандо Перес Лопес и Александр Зайченко, а также врач Глеб Чернов и аналитик Даниил Баженов», – написал клуб.
- Ребров на этой неделе заодно посетил матч отбора Евро-2024 Испания – Шотландия (2:0).
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Впереди матч с «Пари НН».
Источник: «Бомбардир»