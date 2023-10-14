Признание Быстрова: поставил деньги на соперника в матче, в котором играл за «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что сделал ставку на матч, в котором играл.

«Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался там. Мы были в Испании, в Марбелье [на сборах]. У меня тогда нога побаливала.

Мне сказали: «Завтра не будешь играть». Я такой: «А, сука, не буду играть? Тогда поставлю на противников, против себя». 5 тысяч рублей поставил, как сейчас помню, и сижу довольный.

Называют состав: *** [фигак!], я в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Премок не было, это был товарищеский матч.

Расстроился, захожу на этот сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем *** [дурак]?». 5 тысяч вернули, написали, что в матче, где вы участвуете, нельзя ставить.

Я в «Зените» тогда играл», – рассказал игрок в шоу «Это футбол, брат!» в VK.