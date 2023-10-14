Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Признание Быстрова: поставил деньги на соперника в матче, в котором играл за «Зенит»

    Признание Быстрова: поставил деньги на соперника в матче, в котором играл за «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что сделал ставку на матч, в котором играл.

    «Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался там. Мы были в Испании, в Марбелье [на сборах]. У меня тогда нога побаливала.

    Мне сказали: «Завтра не будешь играть». Я такой: «А, сука, не буду играть? Тогда поставлю на противников, против себя». 5 тысяч рублей поставил, как сейчас помню, и сижу довольный.

    Называют состав: *** [фигак!], я в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Премок не было, это был товарищеский матч.

    Расстроился, захожу на этот сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем *** [дурак]?». 5 тысяч вернули, написали, что в матче, где вы участвуете, нельзя ставить.

    Я в «Зените» тогда играл», – рассказал игрок в шоу «Это футбол, брат!» в VK.

    • Быстров был в «Зените» в 2002-2005 и 2009-2014 годах.
    • С командой он брал РПЛ.
    • Сейчас Быстров входит в тренерский штаб сборной России до 17 лет.

    Новости по теме
    Быстров объяснил провал Азара в «Реале» 6
    Быстров рассказал, что Абаскалю не удалось сделать в «Спартаке» 1
    Быстров: «Абаскаль поплыл, завтра для него может быть печалька» 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Krics 39 минут назад

      Оставил паспортные данные, СНИЛС,военник
      ,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12690

      DeStar 1 час назад

      прямо из бк написали так?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9360

      vladik12 > DeStar 1 час назад

      В нулевые - спокойно могли, наверное.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+